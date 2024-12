Tarantinitime.it - Martina Franca. Una donna ed un giovane trovati in possesso di numerose dosi di cocaina: due arresti della Polizia di Stato

Tarantini Time QuotidianoLadiha arreunaed unritenuti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Il personale del Commissariato di, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio particolarmente intensificati durante le feste natalizie, ha notato in una zona perifericacittadina unaglidomiciliari per precedenti penali in materia di droga ed al momento affacciato al balcone di casa, il quale alla vista dell’autoin maniera alquanto sospetta ha fatto rientro in casa. Nello stesso frangete i poliziotti hanno anche notato nelle vicinanze unaed unall’interno di una Toyota Yaris fermi al marginecarreggiata dando la netta sensazione di essere in attesa di qualcuno.