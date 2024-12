Sport.quotidiano.net - Lutto in casa Montevarchi. Addio a bomber Cacciatori

Se n’è andato nel giorno di Santo Stefano e appena la notizia si è diffusa sui social il cordoglio e la tristezza hanno accomunato diverse società della Toscana e non solo. E anche ilpiange Marco, scomparso giovedì scorso a 68 anni per il riacutizzarsi negli ultimi tempi della malattia che ne aveva condizionato la carriera, costringendolo a fermarsi già a 23 anni, proprio nel momento in cui aveva raggiunto la Serie A nel Perugia imbattuto di Ilario Castagner. Con lacca rossoblù dell’Aquila, portato in Valdarno da Giuliano Sili, giocò 50 gare di campionato in C2 segnando 21 reti in due stagioni, dall’86 all’88, dopo la ripartenza successiva alla prima lotta vittoriosa contro il tumore. Nato a Carrara, carattere all’apparenza "ruvido" ma sempre sincero e attaccato ai colori delle squadre dove nel tempo ha militato, era davvero undi razza, dal sinistro esplosivo.