Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Dobbiaco 2024 in DIRETTA: attesa per Pellegrino ed Hellweger! Fuori ai quarti Cassol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.15: Non sfrutta una buona occasione l’azzurro Graz che perde brillantezza nel finale e chiude al quinto posto. Vince Schumacher, secondo posto per Moilanen, non ci sono ripescati da questa batteria15.13: Rottura del bastoncino per Northug15.10. C’è Davide Graz al via della terza batteria. Questi i protagonisti:Even Northug (NOR) – Pettorale 7Benjamin Moser (AUT) – Pettorale 11Davide Graz (ITA) – Pettorale 14Gus Schumacher (USA) – Pettorale 17Marius Kastner (GER) – Pettorale 19Niilo Moilanen (FIN) – Pettorale 2215.09: Vittoria per lo statunitense Ogden, in gran forma, secondo posto per Riebli, ripescabili Jouve e Amundsen. Sesto Carollo che si è mosso bene nella prima parte ma ha perso terreno nella seconda parte di gara giungendo comunque non lontano dal quarto posto15.