Ilgiorno.it - L’interrogatorio di Berro. Calciatori amici, soldi e rapporti opachi: "Marotta mi ha salvato"

Leggi su Ilgiorno.it

Ci sono le parole, la superficie visibile, e poi "la realtà sul campo", dove "nascono questidiciamo malsani perché non sono alla luce del sole, sono sempre sotterfugi". I contatti con lo “Slo” dell’Inter, la figura che fa da collante tra tifosi e club, i legami "col beniamino della squadra", cioè i. Uno spaccato che emerge dai verbali deldi Andrea ““ Beretta, ex capo ultrà dell’Inter oggi collaboratore di giustizia, in carcere per aver ucciso lo scorso 4 settembre a Cernusco sul Naviglio Antonio Bellocco, erede dell’omonimo clan ’ndranghetista, e nell’ambito dell’inchiesta “Doppia curva“ che ha decapitato i vertici delle tifoserie organizzate nerazzurre e rossonere. "Intendo collaborare e raccontare tutti i fatti che mi riguardano, da quando ho preso in mano il comando di Curva Nord, tutto il discorso del merchandising (.