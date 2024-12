Sport.quotidiano.net - Lazio, Isaksen: "Con l'Atalanta un big match, sappiamo nostro valore. Sogno un trofeo qui"

Roma, 28 dicembre 2024 - Vigilia di Serie A in casa, i biancocelesti sono pronti ad ospitare la capolistanella loro ultima sfida di stagione. Una sfida importantissima perché i tre punti di sabato sera possono diventare chiave nella rincorsa al vertice della graduatoria, o al contrario nella fuga scudetto dei bergamaschi. Nonostante il peso specifico della gara, Marco Baroni non ha presentato la gara in conferenza stampa, si è invece prestato ai microfoni diStyle Channel l'esterno danese Gustav. Dai suoi idoli, al suo futuro in biancoceleste, ecco le parole del giocatore laziale alla vigilia della sfida contro l'. Le prime parole del giocatore sono relative alla sfida contro i ragazzi di Gasperini, i primi della classe fin qui, unche si presenta da solo.