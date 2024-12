Ilgiorno.it - Il parco di Luine sempre più grande. Per un lungo viaggio nella preistoria

Procedono il rifacimento del museo e l’ampliamento deldi, sui monti di Darfo Boario Terme, dove si trovano i più antichi "pitoti" della Valle Camonica. Le opere sono a cura di Zamenhof Art e Associati, che si occupano della gestione dell’area.parte espositiva è stato realizzato una sorta di bosco, in cui si vedono immagini della, fisse e in movimento. Non solo: all’esterno è stata pulita dai rovi un’area prima non visitabile dove sono state disposte opere di arte contemporanea. Anche la zona vicino al laghetto è stata pulita. Prossimamente darà realizzata una zona relax. Ilfa parte del primo sito Unesco italiano e custodisce ritrovamenti archeologici, scritte dell’Età del ferro, rose camune, labirinti, idoli e 20mila incisioni su più di 100 rocce istoriate.