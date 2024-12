Secoloditalia.it - Feltri contro il divieto di fumo all’aperto a Milano: “Disobbedirò, è proibizionismo ridicolo”

«Forse. Qui siamo alpiù vecchio, come quello americano di cui ridiamo ancora». Intervistato sul Corriere della Sera suldi, Vittorionon delude. Il direttore editoriale del Giornale liquida così ilimposto adi fumarea meno di 10 metri da altre persone. L’intervista non è casuale, lui è un fumatore. Un fumatore di quelli abituati a “godersi” la sua sigaretta quando è comodo sul divano e comunque non quando è in giro, come spiega. Epperò la norma – che già tante critiche sta attirando sul sindaco Sala- è di quelle che si fanno apprezzare per assurdità. E allorafa un’eccezione: è disposto a rivedere le sue abitudine per andareil regolamento del sindaco.diin strada.: “Per strada devo poter fare quello che voglio”è chiaro e diretto come sempre: «Per strada io devo poter fare quello che voglio.