Padovaoggi.it - Dopo un mese di terapia intensiva Antonio Zerbetto non ce l'ha fatta

Leggi su Padovaoggi.it

Non ce l'hal'82enne, investito unfa sulle strisce pedonali, davanti al Duomo cittadino.undi agonia in ospedale, si è spento oggigiorni di ricovero ina Schiavonia. Alle 19,15 del 27 novembre scorso, in via Cadorna, un uomo di 85.