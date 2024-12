Iodonna.it - Da chi deve sbloccare un karma che lo teneva stretto nella stessa posizione a chi deve recuperare l’equilibrio esistenziale. L’oroscopo

Da chi sente il buon profumo del domani a chiripartire dopo un 2024 di montagne russe. Ecco le previsioni deldella settimana di Francesca Tumiati.Ariete21 marzo – 19 aprileÈ arrivato il momento di liberare la fiducia, lei sola è in grado diunche vistretti. Ogni cosa è illuminata.Parola chiave della settimana: positività.Toro20 aprile – 20 maggioDopo un 2024 sulle montagne russe, tra svolte e colpi di scena, resta fortissimo il desiderio di puntare in alto, la voglia di guardare oltre e ripartire.Parola chiave della settimana: gratificazione. Leggi anche ›2025 di Carlo III: secondo l’astrologa di Diana il re avrà un anno incerto Gemelli21 maggio – 21 giugnoTutto è servito in questo 2024 tra svolte professionali e qualche disorientamento.