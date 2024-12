Ilnapolista.it - Coppa del mondo di sci, gli incidenti a Bormio sollevano interrogativi su una pista molto violenta (l’Équipe)

Anchescrive dell’incidente subito da Cyprien Sarrazin ieri durante la discesa libera dideldi sci a, sullaStelvio.“Questo tipo di, divenuti tristemente comuni sul circuito, dimostra ulteriormente i rischi a cui corrono gli sciatori. Raggiungendo a volte velocità superiori a 150 km/h, spinti a diversi metri di altezza, questi atleti si trovano in un’altra dimensione rispetto alla pratica amatoriale. È anche questo tipo di eventi che a volte dà luogo alla comparsa di nuove misure di sicurezza“.Per esempio, la Fis (Federazione internazionale di sci) ha reso obbligatorio l’uso dell’airbag per la stagione 2023-2024. Ma l’organismo internazionale consente ancora a 30-40 uomini e donne di non indossarli, perché hanno chiesto e ottenuto un’esenzione.