Conte | Non firmo per rientrare nelle prime quattro chi mi conosce sa che non punto a obiettivi minimi – LIVE

Antonio, allenatore del Napoli, è intervenuto dal Training Center di Castel Volturno in presentazione della sfida di domani pomeriggio (ore 15) al Maradona contro il Venezia di Di Francesco. I giornalisti sono riuniti in attesa dell’arrivo del mister, i cui dubbi di formazione riguardano soprattutto l’utilizzo eventuale di Neres e Kvaratskhelia dal primo minuto insieme.: «Prendiamo il secondo tempo di Genova per alzare il nostrollo»Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli:Cosa si aspetta dopo il secondo tempo di Genova?«Guardiamo il bicchiere mezzo pieno, pensiamo al primo tempo contro il Genoa. Abbiamo cercato di analizzare bene tutti e 95 i minuti di Marassi e siccome so di avere dei ragazzi molto responsabili, prendiamo il secondo tempo come un motivo, uno sper continuare a migliorarci.