Inter-news.it - Cagliari-Inter, la probabile formazione: Inzaghi chiude con la migliore!

Leggi su Inter-news.it

Simonesaluta il 2024 decidendo di far indossare alla sua squadra il vestito. Di seguito ladi.CHIUSURA –mette fine al glorioso 2024 calcistico nerazzurro: la sfida delle ore 18.00 di domani sera, all’Unipol Domus, sarà l’ultimissima dell’anno. Dopo la vittoria nell’ultima casalinga contro il Como, Simonecerca i tre punti anche in trasferta. L’obiettivo è coronare la splendida annata delle due stelle, ma anche trovare un altro successo che possa aiutare a festeggiare anche nel 2025. Per farlo l’allenatore piacentino si prepara ad affrontare la squadra di Davide Nicola mettendo in campo lapossibile., laLA– Ladiè lache misterpossa impiegare in questo momento della stagione.