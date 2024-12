.com - Cagliari-Inter 0-3: gol di Bastoni, Lautaro e Calhanoglu su rigore

Leggi su .com

(Adnkronos) – Quinto successo di fila in Serie A per l’che vince 3-0 sulalla Unipol Domus e aggancia in vetta alla classifica l’Atalanta, impegnata tra pochi minuti all’Olimpico con la Lazio. A decidere il match con i rossoblù sono i gol nella ripresa diall’8?, dial 26? e disual 33? che permettono ai campioni d’Italia in carica di salire a quota 40 in classifica insieme alla Dea, a +2 sul Napoli. I sardi, al 4° ko di fila, restano fermi al terzultimo posto con 14 punti. Al 3? subito gli ospiti pericolosi: Thuram aggancia un pallone ai 25 metri e spara col destro da posizione centrale. Scuffet vola in tuffo alla propria destra e salva il risultato. Al 12? taglio centrale di Barella con Scuffet che lo anticipa in uscita, ma senza far suo il pallone.