Borgo San Lorenzo, la Camerata de' Bardi con Susanna Rigacci per le vittime del 1943

San(Firenze), 28 dicembre 2024 - Lunedì 30 dicembre, alle ore 21, presso la Pieve di San(Via Cocchi 4,San), l'Orchestrade'chiude la giornata istituzionale per la commemorazione delledel bombardamento dele prosegue, anche nel Comune diSan, la sua XII Stagione lirico-sinfonica. Per questo 81esimo anniversario all'Orchestrade'si unisce l'eccezionale presenza del soprano, la voce di Ennio Morricone, interprete delle sue più note colonne sonore, da “Il buono, il brutto e il cattivo”, “C'era una volta il West”, fino a “Giù la testa”, “Mission”; ospite dei maggiori Teatri: in Italia al Teatro alla Scala di Milano, al Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, a La Fenice di Venezia, al Teatro dell'Opera di Roma, al Teatro San Carlo di Napoli, al Teatro Massimo di Palermo, all'Arena di Verona; così come all'estero alla Carnegie Hall e alla Radio City Music Hall di New York, all'Opéra Comique e al Theatre Chatelet di Parigi, alla Filarmonica di Praga, alla Royal Albert Hall e alla Queen Elizabeth Hall di Londra, all'Opéra de Wallonie di Liegi, alla Sibelius Academy di Helsinki, alla Fundacao Gulbenkian di Lisbona, al Wexford Festival, al Teatro Municipale di Maiorca e allo Staatsteater di Berna, solo per citarne alcuni.