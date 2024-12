.com - “BabboBefana in… Polizia” torna a teatro a Roma

Il 29 dicembre ilPalladium diospiterà lo spettacolo “In.”, giunto ormai alla sua 24esima edizione. L’evento, che ha un forte valore simbolico di solidarietà e vicinanza verso le forze dell’ordine, vedrà la partecipazione della Regione Lazio e la presenza del Questore di, Roberto Massucci, che interverrà con un messaggio di incoraggiamento e speranza per tutti coloro che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per la sicurezza della città. In una cornice speciale, Babbo Natale e la Befana arriveranno in moto al, per regalare una giornata di festa e di emozioni.“In.La manifestazione, che ha preso il via nel 1999 grazie al Cavaliere Aniello Russo, continua a portare avanti la sua missione di sostegno alle forze dell’ordine e alle loro famiglie.