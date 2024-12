Lanazione.it - Vincere senza brillare. La T Gema è tutta sostanza

Brutti, sporchi e cattivi sì, ma in questo caso anche vincenti. Ed è ciò che conta di più. Il fondamentale successo in casa della Ristopro Fabriano ha garantito a La T Tecnicaun Natale da seconda forza del girone B di Serie B Nazionale. Nelle Marche la squadra di Marco Del Re non ha certo brillato, almeno a livello offensivo, ma il risultato era troppo importante per badare alla forma: contava lae dine hanno messa eccome in campo Savoldelli e compagni, tenendo a poco più di 60 punti una squadra che davanti al proprio pubblico ne segna in media quasi 80 a partita, dominando sotto le plance (46 a 31 il conto dei rimbalzi a favore de La T, con il dato monstre dei 20 rimbalzi offensivi catturati) e collezionando 7 rubate, statistica in cui i leoni termali sono fra i primi della pista in B Nazionale.