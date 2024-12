Oasport.it - United Rugby Championship: tante sfide playoff festeggiando Capodanno. Treviso ne approfitterà?

Si disputa tra oggi e martedì 1 gennaio (con un posticipo a febbraio) la nona giornata dell’e con una classifica molto corta sonoleimportanti in chiave. Tra scontri diretti e “testacoda”, una chance d’oro per la Benettonper risalire prepotentemente la classifica.In vetta vola il Leinster, ancora imbattuto, e che questa sera va a far visita al Munster. Per la Red Army una sfida durissima, ma fondamentale, visto che i ragazzi di Limerick hanno attualmente 21 punti, tre in più rispetto al gruppone appaiata all’ottavo posto. Sabato, poi, si parte in Sudafrica con Stormers-Sharks, con i padroni di casa a caccia di punti per risalire la china – sono a due punti dalla zona– e gli ospiti che non vogliono farsi risucchiare, essendo ora a +5 sulla nona.