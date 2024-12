Ilgiorno.it - "Un Natale diverso, in ambulanza"

Leggi su Ilgiorno.it

Passione e dedizione: sono queste le caratteristiche dei volontari della Sos Novate. In questi giorni di festa sono numerosi gli operatori e i volontari che si prodigano per gli altri. In alcuni settori come il soccorso, infatti, l’attività non conosce pause, anzi durante le festività spesso è ancora più impegnativa del solito. Abbiamo parlato con Laura e Maurizio, operativi alla vigilia e il giorno dicome soccorritori del 118. I due tengono a sottolineare che non si sentono “speciali“. "Vogliamo precisare che la Sos è un gruppo, composto da tante persone che svolgono volontariato o lavoro, tutti i giorni e a tutte le ore. Quest’anno c’eravamo noi, ma la riconoscenza deve essere per tutto il nostro gruppo", spiegano i due novatesi. Per Maurizio, a dire il vero, il turno della vigilia diè ormai una tradizione che si ripete da 12 anni.