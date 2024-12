Movieplayer.it - Toy Story 5, Tim Allen rassicura i fan: "Sarà una storia davvero buona"

L'attore Timha svelato di aver già completato parte del doppiaggio di Toy5, anticipando un sequel particolarmente soddisfacente. Toy5 arriverà nel 2026 nelle sale e Timhato i fan dopo aver completato le prime sessioni nella sala doppiaggio. L'attore riprenderà la parte di Buzz Lightyear nel sequel animato targato Pixar e il personaggio sembra avrà un ruolo centrale nella trama. I commenti dia Toy5 Tim, intervistato da Collider, ha parlato del suo lavoro in Toy5 spiegando: "Non so cosa posso dire. Sì, ho da poco completato la prima sessione di cinque ore di doppiaggio per il personaggio di Buzz, probabilmente una settimana fa". L'attore ha aggiunto: "Ritornare .