Timothée Chalamet e James Mangold a Roma per l'anteprima di A Complete Unknown

, Edward Norton e Monica Barbaro, assieme al regista, sceneggiatore e produttore, saranno avenerdì 17 gennaio all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per presentare l'italiana del film Searchlight Pictures Asulla storia vera dietro l'ascesa di Bob Dylan, che arriverà il 23 gennaio nelle sale italiane. Lo annuncia The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Fondazione Musica per. L'Auditorium Parco della Musica diospiterà un red carpet esclusivo nella Cavea prima della proiezione che avverrà in sala Sinopoli. L'rientra tra le attività promosse dalla Fondazione Musica pernel corso dell'anno e dedicate al cinema. Sullo sfondo di una vibrante scena musicale e di tumultuosi sconvolgimenti culturali della New York dei primi anni '60, un enigmatico diciannovenne del Minnesota arriva nel West Village con la sua chitarra e un talento rivoluzionario, destinato a cambiare il corso della musica americana.