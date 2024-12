Ilgiorno.it - Saranno abbattuti 6 alberi pericolanti

Dopo le misurazioni, gli esami tecnici e le rilevazioni, si è conclusa la campagna di "monitoraggio e analisi strumentali per valutare lo stato di salute delle piante presenti sul territorio, con le conseguenti attività di manutenzione del patrimonio arboreo, centinaia di interventi di potatura e taglio di rami secchi", spiegano dal Comune. In alcuni casi, da inizio dicembre, è stato necessario programmare l’abbattimento "per tutelare la sicurezza dei cittadini, delle cose e dell’ambiente – ancora dal Comune –. A conclusione della campagna, nei prossimi giorni l’operatore incaricato procederà all’abbattimento di seiclassificati, dopo le attente analisi dei professionisti, in classe D, cioè di gravità estrema: è necessario intervenire con gli abbattimenti". Si tratta di un tiglio in via dei Pini, un salice e una quercia in via Don Minzoni, due pioppi al parco Mortisia e un acero al parco Spina Azzurra.