Sant’Angelo Lodigiano auto parcheggiata va a fuoco | accertamenti in corso

Sant'Angelo(Lodi), 27 dicembre 2024 –in fiamme per strada, arrivano i vigili delin, da parte dei carabinieri della compagnia di Lodi, in merito al rogo che si è acceso a Sant'Angelola sera di Santo Stefano. Alle 23.10 l'allarme è scattato perché unamobile,per strada, in via Primo maggio, ha preso. La lingua rossa l'ha presto interamente lambita e i vigili del, arrivati sul posto, con unapompa serbatoio, dal distaccamento volontario di Sant'Angelo, hanno dovuto lavorare sodo per spegnere la combustione e raffreddare il mezzo. Vettura che era alimentata a benzina e Gpl. Placate le fiamme, che per fortuna non hanno coinvolto terzi, i pompieri hanno messo in sicurezza l'area in attesa del carroattrezzi.