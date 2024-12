Oasport.it - Quando parte Marta Bassino nel gigante di Semmering: orario esatto, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

cercherà un risultato di rilievo neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La piemontese proverà a dire la sua sulla pista Panorama nella località austriaca e punterà a un riscontro di rilievo in una specialità a lei gradita ma in cui ultimamente sta faticando a brillare. L’appuntamento è per sabato 28 dicembre (prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00).scenderà con ilnumero 8 e dunque partirà alle ore 11.08 e 45 secondi, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Le atlete con untra 1 e 15 si presenteranno al cancelletto dinza con intervalli di 1’45”. L’altra punta di diamante sarà Federica Brignone, che scenderà con ilnumero 6.