Pista gratis per i disabili | Emozione sul ghiaccio

Natale inclusivo ad Ascoli grazie alladi pattinaggio. Arriva l’iniziativa comunale di rendere gratuito l’accesso allaai ragazzi contà. Da quest’anno, infatti, il Comune di Ascoli, insieme all’organizzatore Massimo Di Francesco, il presidente dell’associazione Sportis Life, ha voluto fare un passo in più verso l’inclusione, regalando un’esperienza indimenticabile ai ragazzi contà. La data scelta per l’iniziativa è domani, a partire dalle 15.30. Si tratta però di un primo appuntamento a cui dovranno seguire altre date, specifica il Comune. Il tutto sarà possibile grazie a speciali pedane d’acciaio su lame, progettate appositamente per le carrozzine, con le quali i ragazzi e le ragazze contà potranno vivere l’di scivolare sul, sentendosi parte integrante di questa festa.