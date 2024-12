Bergamonews.it - Pista di pattinaggio aperta per tutte le vacanze di Natale: ingresso grauito per chi arriva in bus o in bicicletta

Ponteranica. Ladidi Ponteranicaperledi. Sarà infattitutti giorni fino al 6 gennaio dalle ore 14 alle ore 18,30, ogni sabato sera dalle ore 20.30 alle ore 23.30. Nelle giornate del 29, 30 dicembre e del 2, 3, 5, 6 gennaio si potrà pattinare anche al mattino dalle ore 10 fino alle 12.30.Per i più piccoli, categoria “Primi passi”, l’istruttrice sarà a disposizione dei bambini, di età inferiore ai 12 anni, dalle ore 14.30 alle 17. Ogni lezione durerà 20 minuti e il costo sarà di 10 euro a persona. Per provare e poi decidere se partecipare ai corsi di, gli open day si terranno nelle giornate di venerdì 3 gennaio 14.30–15.30, sabato 4 gennaio 14.30–15.30 e giovedì 9 gennaio 15.30–16.30. L’alladiè gratuito per chi la raggiunge in autobus o inda fuori Ponteranica.