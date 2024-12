Paura a Bormio Sarrazin cade in Coppa del Mondo | è in terapia intensiva

Leggi su Ilfaroonline.it

. Il francese Cyprien, che ieri aveva fatto segnare il primo tempo nella prima prova della discesa libera delladeldi sci, è caduto malamente durante la seconda prova., sul tratto finale, è volato in fondo al muro di San Pietro della Stelvio, pista che l’aveva visto vincitore nel 2023. Il velocista transalpino, privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero in ospedale. Lo sciatore è ricoverato in. A dare l’annuncio la Federazione francese, che precisa come il velocista transalpino abbia riportato un “ematoma cranico subdurale”.A pochi minuti di distanza, è caduto anche l’azzurro Pietro Zazzi, proprio come Mettler e Negomyr, mentre in diversi hanno rallentato durante la seconda prova. Zazzi, fortemente dolorante a un ginocchio, è stato trasportato in ospedale con un elicottero: “Pietro Zazzi ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone della gamba destra.