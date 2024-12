Nuova piazza Pia, modifiche percorsi delle linee bus

Leggi su Funweek.it

Ha aperto laPia, l’area pedonale urbana più grande di Roma che potrà contenere fino a 150mila persone, con fontane, gradinate, panchine e alberi, coronata dal meraviglioso affaccio sul Tevere.Realizzato in soli 450 giorni un lavoro complesso dal punto di vista tecnico e ingegneristico, con la pedonalizzazione dellae il prolungamento del sottopasso di Lungotevere in Sassia: sopra lache collega Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione, sotto la viabilità stradale interrata che ha reso necessario lo spostamento dei collettori fognari.Con l’apertura del sottopasso diPia, cambiano idi alcunebus:Linea 23 (da via Pincherle): devia per ponte Vittorio Emanuele II, via San Pio X, via della Traspontina, via di Porta Castello, via Sforza Pallavicini e via Crescenzio.