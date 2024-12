Tvzap.it - Musica in lutto, l’amata cantante muore il giorno di Natale

è morta all’età di 69 anni a causa di un male che l’ha colpita all’improvviso. Era una delle figure più amate del panoramale del Paese e anche un celebre personaggio televisivo. Laè morta, ildi, mercoledì 25 dicembre 2024. Cosa le è successo? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Rai in, addio allo storico volto: “Con lui scompare un uomo di grande cultura”Leggi anche: Incidente mortale in Italia, a bordo tutti giovanissimi: finisce in tragediaDulce è morta, addio alla famosamessicanaÈ morta Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, conosciuta come Dulce, all’età di 69 anni, fa sapere il quotidiano locale Hola!. La famiglia ha annunciato la scomparsa dellain un comunicato ufficiale. “Sorella, sei già con nostra madre in cielo e le canti, mi mancherai, riposa in pace, ti amo”, ha scritto la sorella Isabel Noeggerath su Facebook.