Inter-news.it - Lautaro Martinez, Cagliari porta bene! Un gol per ritrovare fiducia

Leggi su Inter-news.it

L’Inter disegna tanto nonostante manchino da diverse partite le reti dell’argentino. Il capitano non segna ma produce un gran lavoro per la squadra. Contro ill’occasione di ritornare al gol. DIGIUNO – L’Inter dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, mette in fila 3 vittorie consecutive tra Coppa italia e campionato. In queste tre partite è andata a segno ben 8 volte senza subire reti. Questo conferma la mentalità vincente della squadra che sa rialzarsi nei momenti difficili. Difficoltà che sta passando peròsotto. In tutte queste partite il bomber nerazzurro non è riuscito a lasciare il segno con una zampata vincente. Uscito, contro il Como, intorno al 90? di gioco,è stato comunque accolto in panchina da applausi di incoraggiamento da tutta la tifoseria nerazzurra.