Immobili, quotazioni, trend e supporto con il nuovo Listino

È in edicola la 30a edizione deldei prezzi deglidella Provincia di Bergamo, realizzata da Fimaa Bergamo in collaborazione con Adiconsum, Ance Bergamo, Appe Confedilizia, Collegio dei Geometri e Geometri laureati di Bergamo, Consiglio Notarile di Bergamo, con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Camera di Commercio di Bergamo e Università degli studi di Bergamo. Il volume rappresenta ormai un punto di riferimento per la compravendita diresidenziali, commerciali e per le locazioni, conbasate sui valori reali degli atti registrati in città e provincia negli ultimi dodici mesi. La nuova edizione pubblica i dati (aggiornati a ottobre 2024) dei prezzi deglicon relative mappe di tutte le aree cittadine e dei centri principali della provincia.