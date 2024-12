Golssip.it - Ilary Blasi: “Totti era spesso assente, non è cambiato molto! Come ho conosciuto Bastian”

è la protagonista della cover, di un'intervista e di un servizio fotografico esclusivi del nuovo numero di Grazia diretto da Silvia Grilli, in edicola e su app da oggi. "Sono la prima della mia famiglia a essere separata. A un certo punto del mio percorso, mi sono trovata a vivere una vita diversa da quella che mi ero immaginata e ho compreso che è inutile fare progetti". La conduttrice, 43 anni, introduce così la serie, cinque puntate su Netflix dal 9 gennaio. C'è la sua vita nella casa all'Eur, le sorelle Melory e Silvia, la nonna, i genitori e gli amici. C'è ancheMuller. Assenti i figli, Cristian, 19 anni, Chanel, 17, e la piccola Isabel, 8, almeno nella prima stagione. "Mi sono dovuta abituare all'idea che quel nucleo familiare non c'è più, e che non ci sarà più.