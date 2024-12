Tpi.it - Guerra in Ucraina, Putin: “Pronti a colloqui di pace in Slovacchia”. E Zelensky attacca Bratislava

Il presidente russo Vladimirsi dice disponibile a partecipare a un tavolo diinper mettere fine allain. Il leader del Cremlino ne parla dopo aver incontrato il presidente slovacco Robert Fico, volato a Mosca per discutere delle forniture di gas russo al suo Paese.Le autorità di“sarebbero felici di mettere a disposizione il proprio Paese come piattaforma per i negoziati”, ha dichiaratoalla televisione russa nella serata di ieri, giovedì 26 dicembre. “Non siamo contrari, se si arriva a questo”, ha aggiunto. “Perché no? Dal momento che laassume una posizione così neutrale”.Lo scorso 22 dicembre il filo-russo Fico ha fatto una visita a sorpresa a Mosca. I contratti di fornitura di Gazprom all’scadono alla fine di quest’anno e Kiev si è detta indisponibile a far transitare sul proprio territorio il metano russo diretto alla