Grande Fratello | tre concorrenti valutano l’abbandono un’altra dichiara | A me devono cacciarmi con la forza

Le vacanze natalizie e l'arrivo del nuovo anno hanno mandato in crisi alcunidel reality show che stanno valutando la possibilità di lasciare il programma. La tensione cresce nella Casa del, dove diversisembrano essere arrivati al limite della loro esperienza. Tra i più in difficoltà troviamo Jessica Morlacchi, che, tra crisi personali e incomprensioni con i compagni, avrebbe manifestato il desiderio di lasciare il gioco. Anche la coppia formata da Tommaso Franchi e Mariavittoria si trova in un momento delicato, e un presunto segreto potrebbe complicare ulteriormente la situazione.in crisi: nessuno crede che abbandoneranno Jessica ha recentemente confidato il suo malessere a Amanda Lecciso, spiegando: "Sto proprio fuori in questo periodo.