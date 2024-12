Tg24.sky.it - Giornalisti, è morto Gian Paolo Ormezzano: aveva 89 anni

Leggi su Tg24.sky.it

Lutto nel mondo del giornalismo, soprattutto (ma non solo) quello sportivo. E'infatti, a Torino, all'età di 89, una delle firme storiche e più conosciute del panorama italiano. Nella sua decennale carriera è stato direttore, dal 1974 al 1979, del quotidiano "Tuttosport" dovemosso i primi passi di quella che è stata una lunghissima carriera. E' stato firma ed inviato del quotidiano "La Stampa" fino al 1991, quando poi è andato in pensione. Pur continuando anche in seguito a rimanere nell'ambiente. Ha praticato numerosi sport ed era un grandissimo tifoso del Torino. Lascia la moglie e tre figli, di cui uno, nelle orme del papà, tuttora giornalista.