Frosinone open day per le Carte d’Identità e Spid

L’amministrazione comunale, su indirizzo del Sindaco Riccardo Mastrangeli, di concerto con l’assessore all’innovazione tecnologica Laura Vicano e con il consigliere delegato Sergio Crescenzi, ha istituito, per venerdì 3 gennaio 2025, presso gli uffici del settore anagrafe (piazza VI dicembre), l’Day per il rinnovo della carta di identità elettronica e per il rilascio delloper chi ancora ne fosse sprovvisto. In particolare, potranno aderire i cittadini che abbiano compiuto almeno 18 anni con residenza nel capoluogo, con cartanon più valida, in scadenza in prossimità della data dell’Day o in possesso della denuncia di furto o smarrimento. Per la prima volta, inoltre, sarà possibile usufruire del supporto tecnico per il rilascio dello. Fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile prenotarsi per l’Day collegandosi su https://servizionlinepa.