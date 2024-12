Lettera43.it - Enel perfeziona l’accordo con Masdar per un portafoglio di impianti fotovoltaici in Spagna

EGPE, società del Gruppocontrollata tramite Endesa, hato la cessione a, il leader nell’energia pulita degli Emirati Arabi Uniti, di una partecipazione di minoranza, pari al 49,99 per cento del capitale sociale, in EGPE Solar, veicolo che detiene assetoperativi di Endesa in, per una capacità installata complessiva di circa 2 GW. In linea confirmato il 25 luglio 2024,ha pagato un corrispettivo di circa 850 milioni di euro per l’acquisizione del 49,99 per cento del capitale sociale di EGPE Solar. Tale corrispettivo è soggetto a un meccanismo di aggiustamento post-closing tipico di operazioni di questo genere. L’enterprise value riferito al 100 per cento di EGPE Solar è pari a circa 1,7 miliardi di euro.Endesa acquisirà il 100 per cento dell’energia generata dagliL’operazione si inserisce nell’ambito di una partnership a lungo termine con, che comprende anche contratti di acquisto di energia della durata di 15 anni attraverso i quali si prevede che Endesa, per il tramite di una società controllata, acquisirà il 100 per cento dell’energia generata dagli