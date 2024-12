Lanazione.it - Botti e petardi vietati nella festa in piazza

Una lunga notte die attesa del nuovo anno che non deve essere rovinata da atteggiamenti pericolosi. Per il Capodanno inEuropa organizzato dal Comune è stata firmata l’ordinanza che vieta l’accensione die articoli pirotecnici che rappresentano una situazione di pericolo. L’ordinanza si estende dalle 21 del 31 dicembre alle 3 del 1 gennaio inEuropa,Bayreuth, via Veneto nel tratto compreso tra le vie Costantini e Santorre di Santarosa, via XXIV maggio tratto compreso tra via Santorre di Santarosa eEuropa lato Migliarina. Il provvedimento firmato dal sindaco Pierluigi Peracchini è ritenuto necessario per tutelare l’incolumità delle tante persone che si prevedono partecipare all’evento musicale garantendo l’ordinato svolgimento della manizione e il rituale brindisi di augurio di fine anno (foto d’archivio).