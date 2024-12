Ilrestodelcarlino.it - Bologna com’era: i giardini e la scuola dedicati alla Regina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LaMargherita era amata dpopolazione, oltre che da intellettuali come Giosuè Carducci. Oltre’pizza Margherita’ che l’ha immortalata, in moltissime città c’è una via, una piazza, una, un giardino intitolatonon fu da meno eMargherita fu intitolato il grande parco pubblico inaugurato il 6 luglio 1879 dal sindaco Gaetano Tacconi col nome di ’PasseggioMargherita’ (foto) in onore della moglie di Umberto I, Re d’Italia. Ma il nome dellafu attribuito nel 1895primaprofessionale commerciale femminile, voluta dSocietà Operaia Femminile: presidente del Consiglio d’Amministrazione era il conte Adolfo Aria Branca il quale chiese e ottenne dMargherita di Savoia l’alto patronato. Da quel momento lafu chiamata ’Istituto femminile di arti e mestieriMargherita’.