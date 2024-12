Sport.quotidiano.net - Basket giovanile: a novellara torneo per under 15. Tutti in campo in ricordo di Samuel

Ilinper onorare la memoria diDilas. Scatta oggi pomeriggio, infatti, la prima edizione delriservato alla categoria15 Eccellenza che ricorda a 14 mesi dalla scomparsa il "gigante buono", scomparso nell’ottobre del 2023 a causa di una trombosi: in via Novy Jicin la prima semifinale comincerà alle 16 con un gustoso derby in programma, quello tra Pallacanestro Reggiana eJolly; alle 18,30, invece, una rappresentativa composta da giovani della Pallacanestro Reggiolo e della società ospitante se la vedrà con i bolognesi della Fortitudo. Domani, nei medesimi orari, le gare conclusive: si comincia alle 16 con la finale di consolazione, seguita 2 ore e mezzo più tardi dalla gara che assegnerà il primo posto. "Aspettiamo il pubblico per assistere ad uno spettacolo che speriamo possa essere di alto livello, oltre che per onorare e ricordare il "nostro"" fanno sapere dalla dirigenza della Pallacanestro