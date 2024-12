Quotidiano.net - Balli e cenoni nelle osterie. Sapori d’Italia a Capodanno

Grand Tour Italia è pronto ad accogliere il nuovo anno con una grande festa diche, dalle 19 del 31 dicembre alle 5 del primo gennaio, promette di essere un’esperienza memorabile per tutte le età, unendo gastronomia, musica e intrattenimento. La serata offre diverse esperienze pensate per soddisfare ogni esigenza di gusto. Si parte con il ’Cenoneregionali’: le 20di Grand Tour Italia proporranno menù tematici che celebrano i piatti più iconici delle tradizioni culinarie italiane, accompagnati da una selezione di vini pregiati. Per proseguire poi con ’Street Food Gourmet’. Si tratta di un’opzione più informale per quei clienti che vorranno gustare specialità culinarie da tutta Italia grazie alla cena in formula Street Food, che prevede 5 voucher food e 1 voucher drinkregioni di Grand Tour Italia.