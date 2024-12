Alpinisti partita squadra di recupero

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.03ladel Soccorso alpino e speleologico per una ricognizione visiva allo scopo di recuperare i dueromagnoli dispersi sul Gran Sasso da domenica. Cristian Gualdi e Luca Perazzini,48 e 42 anni,erano scivolati in un canalone mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande. L'area di ricerca è circoscritta a 150metri dal luogo dove i due hanno effettuato l'ultima telefonata.A disposizione 3 elicotteri per il sorvolo,l'antenna Recco e cani molecolari. Funivia riaperta e a disposizione dei soccorsi.