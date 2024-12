Nerdpool.it - A Complete Unknown in anteprima a Roma

Leggi su Nerdpool.it

The Walt Disney Company Italia in collaborazione con Fondazione Musica persi prepara a ospitare all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone l’italiana di A, il nuovo film di James Mangold sull’ascesa di Bob Dylan, uno dei cantautori più iconici della storia, dal 23 gennaio nelle sale italiane.The Walt Disney Company Italia, in collaborazione con Fondazione Musica per, è orgogliosa di annunciare che l’italiana del film Searchlight Pictures Asi svolgerà il prossimo venerdì 17 gennaio presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.Timothée Chalamet, Edward Norton e Monica Barbaro, insieme al regista, sceneggiatore e produttore James Mangold, saranno aper presentare il film sulla storia vera dietro l’ascesa di Bob Dylan, uno dei cantautori più iconici della storia, che arriverà il 23 gennaio nelle sale italiane.