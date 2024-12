Gqitalia.it - 15 smartphone sotto i 500 euro di altissimo livello per chi vuole un top di gamma a metà prezzo

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.I migliorii 500sono perfetti per fare bene tutto senza compromessi. Sono i fratelli minori dei top dia cui hanno tolto alcune caratteristiche premium di cui non tutti hanno bisogno (spesso manca un po' di potenza per l'AI, materiali premium o qualche sensore nascostoalla scocca). Insomma, sono una via di mezzo ideale per chi nonrinunciare a nulla in termini di prestazioni ma senza pesare troppo sul portafoglio: d’altronde, quella che era la soglia limite per contraddistinguere i migliorifino a pochi anni fa si è trasformata ora nella fascia medio-alta di mercato che racchiude i modelli subitoal segmento flagship.