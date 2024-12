Bergamonews.it - Vent’anni fa lo Tsunami in Asia: causò oltre 230mila morti

Sono passati esattamenteda quel 26 dicembre del 2004, quando un terremoto di magnitudo 9.3, uno dei più violenti mai registrati in quasi mezzo secolo, nell’oceano Indiano al largo della costa nord-occidentale dell’Indonesiaun grande maremoto.Le onde, alte14 metri, causarono un’ampia serie disulle coste dell’areatica, uccidendo almenopersone.I danni più consistenti furono registrati soprattutto in Indonesia, ma ci furono gravi conseguenze anche nelle aree costiere di Sri Lanka, India, Thailandia, Birmania, Bangladesh e Maldive.Seppure meno intense, alcune ondate arrivarono anche sulle coste della Somalia e del Kenya, a4.500 chilometri di distanza dal punto in cui si era verificato il terremoto.Nella mattinata del 26 dicembre 2024 in tutta l’sono iniziate delle cerimonie commemorative per ricordare le decine di migliaia di vittime.