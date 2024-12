Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-12-2024 ore 11:10

dailynews radiogiornale buon Santo Stefano Buone feste dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione con le principalidall’Italia e dal mondo Papa Francesco aperto la seconda Porta Santa del Giubileo 2025 nel carcereno di Rebibbia durante l’omelia il pontefice ha invitato tutti a tenere le finestre spalancate Le Porte Franche soprattutto la porta del cuore quando il cuore chiuso diventa duro come una pietra si dimentica della tenerezza anche nelle situazioni più difficili Ognuno di noi ha la propria ha detto quindi ha ripetuto l’invito a tenere sempre il cuore aperto continuano a susseguirsi ipotesi sul disastro aereo che ha provocato la morte di 38 persone in Kazakistan in velivolo partito da Bacco è diretto a grozny Cecenia che non doveva trovare Dov’è precipitato lontano dalla tratta prevista i media internazionali Ha inoltre rivelato la presenza di numerosi buchi compatibili con fori di artiglieria di proiettile ma su quali solo un indagine in corso potrà dare risposte portiamo ancora pagina il ministro della sicurezza nazionale israeliano lampi arabo italab Gere è entrato nella spianata delle moschee di Gerusalemme sede della Moschea di Alaska in neonato che la popolazione palestinese considera una provocazione Questa mattina sono salito sul sito ha scritto l’ultra ministro Swift Per pregare per la pace dei nostri sudati per il ritorno di tutti i rapiti e per una vittoria completa con l’aiuto di Dio ha detto è accompagnato il tuo messaggio con una foto che lo ritrae mentre cammina sorvegliato da poliziotti attraverso il luogo sacro un cessate il fuoco in Ucraina a questo punto non porterebbe nulla mentre sono necessari degli accordi affidabili va dichiarato citato dall’agenzia tasse ministro degli Esteri Russo serghei lavrov Ha ribadito il concetto che prima di un accordo di pace l’Ucraina deve tenere lezioni per avere un leader legittima al posto di Vladimir zelenski lo sport tennis Natale di sinner sono pronto 10 due solidi settimana di pre stagione allenamenti a Dubai dopo gli autografi selfie e calcio in spiaggia al tappetino ancora sui social Buon Natale settimane di solite prestazione mi sento benissimo Ha detto il racconta sul tuo profilo Instagram Ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto Rizzati nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa