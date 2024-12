Oasport.it - Pallanuoto, Champions League 2024-2025: girone di ferro per il Savona. Liguri nei quarti con Ferencvaros e Barceloneta

Si è svolto il sorteggio che ha definito la composizione dei gironi deidi finale delladimaschile: costa cara la sconfitta patita in casa ai rigori alcontro l’Olympiacos, che ha relegato ial secondo posto del raggruppamento nella prima fase.I vicecampioni d’Italia, per questo motivo, nelB deidi finale, affronteranno due squadre che si sono classificate al primo posto nella prima fase, e l’urna ha riservato aii magiari dele gli spagnoli del. Completano il raggruppamento i romeni dell’Oradea.NelA, invece, sono finiti i serbi del Novi Beograd e proprio gli ellenici dell’Olympiacos come prime classificate, ed i transalpini del Marsiglia ed i croati dello Jadran Spalato tra le seconde.