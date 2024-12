Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Sonic 3 accenna al sorprendente debutto di un personaggio nella parte 4

L’ascesa del franchise cinematografico diDal suo esordio nel 2020, la serie di film dedicata al celebre riccio blu ha conquistato un vasto pubblico, grazie a una narrazione coinvolgente e alla presenza di personaggi iconici come Knuckles e Doctor Eggman. Tuttavia, un volto caro ai fan deve ancora fare il suo ingresso: Big the Cat, il pacifico gigante di “Adventure”.In occasione dell’uscita di3 nelle sale, ilJeff Fowler ha condiviso i suoi pensieri sul futuro del franchise, lasciando aperte possibilità intriganti per il quarto capitolo e i sequel successivi.Big the Cat: un’assenza che non passa inosservataDurante un’intervista con Dexerto, Fowler ha riconosciuto la popolarità di Big the Cat tra i fan: “Penso che tutti scherzino sempre su Big the Cat, quindi non posso dire quando, dove o come, ma siamo molto consapevoli della sua popolarità e di cosa potrebbe significare per il nostro universo cinematografico.