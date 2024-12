LIVE – Roma-Milano | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestualedi, partita valevole per la seconda giornata di ritorno diA1di. Le ragazze di Giuseppe Cuccarini, dopo la netta vittoria nello scontro-salvezza contro Talmassons, tornano sul campo di casa per provare a conquistare altri punti importanti. Le Wolves, attualmente dodicesime, vogliono sfruttare il campo di casa per fare una grande prestazione e mettere in difficoltà una delle big del campionato.Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dal terzo posto al Mondiale per Club. Orro e compagne vogliono tornare al successo in campionato, dove nell’ultima uscita si sono arrese al tie-break a Scandicci, e fare il pieno di entusiasmo in vista del quarto di Coppa Italia in programma domenica.