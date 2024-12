Ilnapolista.it - L’Equipe e il giovane Mussolini: «Si è fatto mettere il cognome sulla maglietta, prima era Floriani M.»

Anche l’Équipe è rimasta stupita dal clamore mediatico suscitato da Romano, il pronipote delcelebre alla storia. “Quest’ultimo, famigerato, non ha bisogno di presentazioni“, obietta il quotidiano francese. “Il suo discendente, invece, sì. Terzino destro della Juve Stabia, 21 anni, è figlio di Alessandra, figlia anche lei di Romano, quartogenito del Duce ed ex pianista jazz, e di Maria Scicolone, sorella dell’attrice Sophia Loren“.Leggi anche:e i saluti romani al suo gol con la Juve Stabia: è notizia anche in SpagnaL’Équipe ripercorre la carriera del pronipote diIn Italia, qualcuno ricorda il trascorso politico della famiglianella storia moderna. In Francia qualcuno potrebbe non sapere che “Alessandrahacampagna elettorale nei partiti di estrema destra e si è seduta più volte al Parlamento europeo e anche suo figlio non si sottrae a questo collegamento“.