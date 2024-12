Pronosticipremium.com - Infermeria Milan, chi recupera per la Roma? Da Morata e Pulisic a Leao

Leggi su Pronosticipremium.com

Un solo match prima di chiudere il 2024, per tutte le squadre di Serie A. All’orizzonte per lasi profila una sfida entusiasmante alla Scala del Calcio, con unche ne ha anch’esso passate di cotte e di crude in questa prima parte di stagione. L’atmosfera in casa rossonera non è delle migliori, tra società assente (un tema conosciuto dai tifosi giallorossi), giocatori ribelli ed un Fonseca non particolarmente amato dallo spogliatoio. A ciò si aggiunge un’piuttosto piena, dalla quale giungono buone e cattive notizie in vista del match con i giallorossi.Qualche news confortante per il Diavolo, e meno per i capitolini, c’è, a partire da unpienamenteto e pronto a guidare l’attacco. La tonsillite lo aveva messo ko contro il Verona, ma è tornato stabilmente in gruppo esattamente come il lungodegente Bennacer, pronto a strappare una convocazione a più di 4 mesi dall’ultima volta.